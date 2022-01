Det vrimler med stære ved Vadehavet

Det er normalt først i marts måned, at chancen byder sig for at opleve sort sol, når tusindvis af stære samler sig i flokke ved Vadehavet.

Men lige nu viser flere observationer, at der er usædvanligt mange stære i området ved Ribe og i Tøndermarsken.

Det bekræfter naturvejleder Ivar Gram, der de seneste mange år har stået bag Sort Safari ved Vadehavet.

- Det er rigtig, at der er mange stære. Jeg vil vurdere, at der er omkring 100.000 stære lige nu, fortæller Ivar Gram.