Dieseltyve på spil - over 1400 liter brændstof stjålet

Som oftest plejer det at være smykker, elektronik og andre værdigenstande, tyven går efter, når der er uventet besøg.

I Løgumkloster er en eller flere tyve dog gået efter noget andet, nemlig diesel. Og i rigelige mængder, da over 1400 liter er forsvundet.

Tyverierne er sket over to omgange siden jul, og det har fået politiet til at kæde de to tyverier sammen.

Det fortæller politikommisær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Thomas Berg, til JydskeVestkysten.

Han fortæller, at politiet vurderer, at tyvene er sluppet afsted med at stjæle de mange liter brændstof ved hjælp af varebiler med store dunke.

- Det har vi set før, siger politikommisæren til avisen.

I første omgang blev der mellem den 23. december og 3. januar stjålet 500 til 700 liter diesel fra syv til otte maskiner, som stod på en parkeringsplads på Industrivej ved Tjæreborg Industri.

I anden omgang blev det til i alt 900 liter diesel fra tre busser på Jørgensgaardvej i Løgumkloster. Det skete mellem 30. december og 3. januar.