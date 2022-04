Direktør har krav til Ecco, inden han køber flere sko

Vil ikke selv pille sko ned fra hylderne

Selvom Lars Sørensen indtil videre har fået svar på nogle af de spørgsmål, han havde, så holder han fast i, at Eventyrsport ikke vil købe nye Ecco-sko ind, når lageret på cirka 6.000 Ecco-sko er blevet solgt ud.

Men han er heller ikke klar til selv at pille skoene ned fra hylderne i Eventyrsport.

- De sko, vi har i vores butikker, er købt og betalt. De har intet med Ecco at gøre. Hvis vi skulle smide dem ud, så ville det gå ud over Eventyrsport og vores medarbejdere. Det gør ingen forskel på Rusland og krigen, sagde Lars Sørensen tirsdag til TV SYD.



Men så er I jo heller ikke klar til at tage det tab, som I netop beder Ecco om at tage?

- Ecco betaler løn til russiske medarbejdere, der så betaler skat i Rusland. Det kommer Putin til gavn. Der er intet af det, vi tjener, der havner i Putins kasse. Hvis vi skulle smide sko for en million kroner ud, så ville den danske fælleskasse gå glip af 250.000 kroner, siger Lars Sørensen.

TV SYD har forsøgt at få et interview med Ecco, men virksomheden er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.



I løbet af de sidste par uger har TV SYD jævnligt forsøgt at få et interview med Ecco for at få en uddybning af beslutningen om ikke at lukke de 250 butikker i Rusland.

Men her har Ecco ikke ønsket at stille op og i stedet henvist til et skriftligt svar, som virksomhedens presseteam sendte til TV SYD i slutningen af marts.