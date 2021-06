Direktør med højdeskræk smider millioner efter 25 meter højt udsigtstårn

- Bare et tårn!

Da investorgruppen i sin tid bad BIG om at tegne tårnet, blev Jørgen Hansen spurgt af arkitekterne, om det var en skulptur, en forlystelse eller en bygning.

- Jeg svarede dem, at det bare er et tårn, men det er det ikke for dem, siger Jørgen Hansen.

Tårnets unikke konstruktion tager udgangspunkt i naturen og i den menneskelige DNA. Med en højde på 36 meter over havets overflade, bliver det spiralformede tårn en attraktion, der vil kunne ses på mange kilometers afstand.

- Meningen er, at man skal kunne kunne kigge længere, end man har kunnet tidligere i det flade landskab ved Vadehavet. Udsigten giver det komplette overblik over det flade marsklandskab, fortæller arkitekt Jakob Lange.

Når Marsktårnet forhåbentligt står færdigt til august, kan man se helt til domkirken i Ribe, kraftvarmeværket i Esbjerg og den tyske ø Sild.

132 trin vil føre helt op til toppen. Tårnet er delt i to separate trapper - én til at gå op, og én til at gå ned. Folk på vej op møder ikke folk på vej ned.

Smart i disse coronatider.