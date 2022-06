Døde havfugle tjekkes for fugleinfluenza - undgå at røre ved dem

De seneste dage er der blevet observeret et usædvanligt stort antal døde havfugle langs den jyske vestkyst. Kommer man selv forbi en død fugl, skal man ifølge Fødevarestyrelsen ikke røre ved den.



Fødevarestyrelsen undersøger nu, om fuglene er døde af fugleinfluenza, oplyser veterinær udviklingschef Sten Mortensen.

- Det er bestemt en mulighed, at de er døde af fugleinfluenza og derefter skyllet i land på vestkysten. Det prøver vi nu at få undersøgt, og derfor sørger vi for, at der bliver samlet døde suler ind langs vestkysten, siger han og oplyser, at de første resultater af undersøgelserne foreligger inden for de næste par dage.

- Undgå at røre ved en død fugl på stranden. Man skal bare lade den ligge, for så risikerer man ikke noget, siger Sten Mortensen.

Han forklarer, at der er en risiko for, at mennesker kan blive smittet af fugleinfluenza.

- Bliver man smittet, kan man blive alvorligt syg. Men risikoen er lille, siger han.