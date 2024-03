Dræbt vaskebjørn var en strejfer fra Tyskland

En anden bestand er opstået nær Berlin, hvor 25 vaskebjørne slap løs i 1945, enten på grund af bomberegnen over Berlin, eller fordi en dyreven slap dem løs, for at de ikke skulle sulte ihjel i den kaotisk slutkrigstid.

Efter den tyske genforening har de to populationer fået mulighed for at blande gener og brede sig endnu mere. Dertil kommer - som i Danmark - undslupne enkeltdyr fra dyreparker eller zoologiske haver.