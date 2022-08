Dronningen besøger Tønder Kommune - det skal der ske

Oprindeligt skulle hun have været på besøg i 2020. Det blev så udskudt til 2021, inden det igen blev udskudt et år på grund af corona.

Men nu kommer dronning Margrethe altså endelig forbi Tønder Kommune. Besøget finder sted lørdag.

Karettur i Tønder

Her venter et travlt program for Hendes Majestæt Dronningen.

Klokken 10 er der modtagelse på Torvet i Tønder, inden hun en halv time senere bevæger sig ud på en karettur gennem byen.