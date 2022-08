Dronningen bliver budt velkommen på et fyldt torv i Tønder

- Vi står jo her i nogle historiske omgivelser, for det var netop her på Torvet i Tønder, hvor deres farfar Kong Christian 10. kom kørende 12. juli for 102 år siden i forbindelse med Sønderjyllands genforening med riget, lød det fra borgmesteren.

Han roste også dronningens interesse for Slesvig.

- Vi har fulgt deres besøg på begge sider af grænsen. Her i denne del af Danmark er er grænsen og samspillet mellem mindretallene på begge sidder af grænsen jo en integreret del af hverdagen. Den måde vi gør tingene på her i regionen har gennem en del år været noget som andre lande og regioner har fuldt og beundret. Regionen står også som rollemodel andre steder i verden, og det er ikke kommet af sig selv, sagde Jørgen Popp Petersen.