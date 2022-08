Ecco er storsponsor for Tønder Festival: - Det er utroligt skuffende

Et svar som Lisbeth Rasmussen langt fra synes er fyldestgørende. Hun peger på, at Ecco ville få mindre kritik, hvis de stopper aktiviteterne i Rusland.

- Jeg opfatter dette som et utroligt billigt svar, som et ikke-svar og som totalt glat. Festivalen ønsker åbenbart overhovedet ikke at have en holdning. Det er utroligt skuffende og er i grel modsætning til de værdier Tønder Festival står - eller i hvert fald - har stået for.

Lokaler og festivallounge

Administrerende direktør for Tønder Festival, Stephan Scheelke fortæller til TV SYD, at Ecco fungerer som en samarbejdspartner. Samarbejdet består i, at festivalen har musikere, der overnatter i Eccos lokaler i Tønder. Desuden har Ecco en plads på festivalpladsen med en lounge, hvor folk kan opholde sig og få en pause fra musikken.