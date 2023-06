Det skriver JydskeVestkysten på sin hjemmeside.

Kritikken af Ecco er blandt andet, at virksomheden har fortsat deres handel i Rusland efter invasionen af Ukraine.

Ikke nok med at salget af sko er steget, så Ecco-familiens formue vokset. Over de seneste 12 år har ejeren fået udbetalt et betragteligt millionbeløb.