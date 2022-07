Ecco mister status som Kongelig hofleverandør

Det beskrives i meddelelsen ikke, hvad der ligger bag Kongehusets beslutning. Men Ecco har de seneste måneder været stærkt kritiseret for at fortsætte med at have forretning i Rusland, efter landet angreb Ukraine.

Ifølge Kongehusets hjemmeside er der tildelt 103 danske hofprædikater.

Prædikaterne tildeles i dag for en periode på fem år. Ved periodens udløb vurderes, om betingelserne for tildelingen fortsat er opfyldt, og en grundlæggende forudsætning er, at Hoffet fortsat køber firmaets produkter eller serviceydelser.