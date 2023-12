ECCO tjener styrtende på handel med Rusland

- Man kan spørge, om ECCO skal risikere at gå fallit, hvis de dropper eksporten til Rusland. Men på den anden side er virksomheder i dag nødt til at være politiske, og de bliver udfordret på deres moralske og etiske ansvar. Her har ECCO lidt et kæmpe omdømme- og legitimitetstab, fortæller professor Rendtorff.



ECCO har været meget lidt meddelsom om emnet, som i overhovedet ikke, men virksomhedens direktør, Panos Mytaros, fortalte i marts 2022, at ECCO bliver i Rusland for at støtte sine 1840 ansatte og deres familier. Siden har direktøren ikke udtalt sig om ECCOs russiske forretning.

ECCO har 250 butikker i Rusland.