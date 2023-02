Under Eccos logo på en stor sten var der malet et hvidt "Z" med graffiti, men det er slet ikke første gang, at Ecco oplever den slags hærværk.

I 1998 skete noget lignende, da Ecco skulle præsentere deres nye vartegn - en seks meter høj skulptur af Peter Brandes.

Flere prominente navne som Uffe Ellemann Jensen og H.K.H. Prins Joachim var til stede, da kunstværket til stor overraskelse blev afsløret med teksten 'Æ' PUBA' skrevet med maling på siden.

