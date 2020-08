Efter 17 år som konferencier: - Jeg vil hellere springe julen over end undvære festival

I dag blev der afholdt to støttekoncerter for Tønder Festival. Jesper Henning Pedersen er konferencier - en job han har haft i 17 år ved Tønder Festival.

Lad circklen være ubrudt. Mottoet for Tønder Festivals faste gæster er klart og tydeligt. Der må ikke gå et år uden, at der sker et eller andet, der bare minder om en Tønder Festival.

Lørdag var der derfor arrangeret to støttekoncerter, hvor Mallemuk, Signe Svendsen, Rikke Thomsen, Jacob Dinesen og ikke mindst Niels Hausgaard spiller. Koncerterne er arrangeret af Ulrik Tjørnelund Bossen, der er lydtekniker og ejer af lydfirmaet Gigrec Productions, der holder til i Møgeltønder. Siden han var lille, har han har været med på Tønder Festival.

Dagens konferencier er Jesper Henning Pedersen. I 17 år har han været konferencier og budt velkommen i festivalens telte. Derfor var det også en trist dag, da festivalen blev aflyst. Heldigvis fik han muligheden for at få bare en lille bid af festivalstemningen som konferencier ved støttekoncerterne.

Der er næsten udsolgt til begge koncerter, og selvom det ikke er under åben himmel, og man skal sidde på en stol med god plads mellem hinanden, var stemningen i top.

