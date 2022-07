Efter ansøgningsfrist får ny uddannelse i Tønder sin dom

Maria Ruben Fries Hansen er 48 år og uddannet pædagog. Hun trænger til at prøve noget nyt og har derfor søgt ind på datamatikeruddannelsen. For hende var det også meget vigtigt, at den kom til Tønder.



- Jeg læste i avisen, at den kom til Tønder og tænkte bare, at det skal jeg. Det var altafgørende, at den lå i Tønder. Hvis jeg havde skullet køre længere væk for at læse, så havde jeg måttet finde på noget andet, siger hun.

Måtte lukke efter fire år

De 12 ansøgere kan se frem til en 2,5-årige uddannelse, hvor de skal beskæftige sig med emner som blandt andre programmering, systemudvikling og it-sikkerhed, og så kan de glæde sig over et fag, hvor arbejdsløsheden er tæt på nul.

- Der er en særlig pionerånd ved at starte en ny uddannelse. Særligt fordi det nok ikke er sket i 30 år i Tønder, siger Henrik Larsen, der sammen med et hold af undervisere glæder sig til at tage imod de nye studerende.