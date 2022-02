Efter flere udskydelser besøger dronning Margrethe Tønder til sommer

Tredje gang må være lykkens gang for Tønder Kommune. Efter planen besøger Dronning Magrethe kommunen til sommer.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at besøget finder sted den 6. august.

- Jeg glæder mig meget til, at Hendes Majestæt Dronningen besøger Tønder Kommune. Der sker mange spændende ting i kommunen, som jeg håber, vi kan få lejlighed til at vise frem, siger borgmester Jørgen Popp fra Slesvigsk Parti i pressemeddelelsen.

Flere udskydelser

Oprindeligt var det planen, at dronningen i forbindelse med 100-året for genforeningen i 2020 skulle have gæstet den sønderjyske kommune, men coronapandemien satte en stopper for fejringen.

Det kongelige besøg blev udskudt til 2021, men endnu engang satte virussen en stopper for et visit i det sønderjyske.

Programmet for dagen i august er endnu ikke planlagt, men ifølge borgmesteren vil 100-året for genforeningen være en del af programmet.

- Nu vil vi se frem til det kongelige besøg, og så er jeg sikker på, at vi får lagt et spændende program for dagen i genforeningens tegn, siger Jørgen Popp.

Sidst dronningen gæstede Tønder Kommune var i 2010. Dengang havde hun selskab af Prins Henrik, Prins Joachim og Prinsesse Marie.