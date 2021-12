Efter tysk udmelding om Danmark som højrisikoområde: - Heldigvis er det først nu

Tyskland klassificerer nu Danmark som højrisikoområde. Det kan få en betydning for Tønder, der ligger fem kilometer fra den tyske grænse.

Her er butikkerne vant til at invitere tyske kunder ind i butikkerne, men med nye restriktioner, der særligt rammer uvaccinerede rejsende, kan antallet af tyske julehandlende ændre sig.

Alligevel er der en vis lettelse at spore hos direktøren for Møbelhuset 2 i Tønder, for det meste af julehandlen er i hus for i år.

- Meget aktivitet i Tønder by er tyske kunder og det er jo ikke nogen overraskelse, at vi nu står her og tænker fandens også. Men heldigvis er det først nu og ikke for halvanden måneds tid siden som sidste år, siger direktør Anders Jacobsen.