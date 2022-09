Efterlyst 62-årig fundet i god behold

En 62-årig mand fra Arrild efterlyses med billede af Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden har forladt sin bopæl i, hvad politiet beskriver som nedtrykt sindsstemning, og han er sidst set sidende på en bænk i centrum af Arnum omkring klokken 18 fredag aften.

- Vi har ingen formodning om, at manden er til fare for andre end sig selv. Vi tror, at han er rigtig ked af det, og vi kan godt frygte, at han vil gøre skade på sig selv, siger vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.