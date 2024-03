Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, bekræfter overfor TV SYD, at eftersøgningen er indstillet for nu, og man vil nu overveje i politikredsen, hvad man kan gøre for at komme på sporet af 78-årige Bjarne.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på 114.