El eller ej. Tønder fravælger elbiler

22 ton pr. indbygger.

Så meget Co2 udledes i Tønder Kommune. Dermed placerer Tønder sig helt i bund blandt de Sønderjyske kommuner. Alligevel er 129 nye kommunale biler udstyret med almindelige forbrændingsmotorer.

Med bestillingen af en helt ny flåde biler til blandt andet kommunens hjemmepleje, var det oplagt, at en del af dem skulle være elbiler. Det mener Bjarne Lund Henneberg, der er underviser på Rybner Gymnasium, medlem af SF i Tønder og ivrig elbil-bilist.

- Det er en fuldstændig forfejlet og negativ opfattelse af elbiler i Tønder Kommune. Hvis ikke det havde været sådan, kunne der sagtens køre elbiler rundt i kommunens tjeneste, siger han.

Han pendler selv dagligt mellem Tønder og Esbjerg i sin elbil.

- Da indkøbet skulle vedtages i januar sidste år, var der ikke en eneste af medlemmerne, der så på elbilernes som en løsning ift. vores forpligtelser i Paris-aftalen, siger Bjarne Lund Henneberg.

Den kritik er ikke helt fair, mener borgmester Henrik Frandsen, Tønderlisten.

- Der var enighed om, at infrastrukturen ikke er klar. I hjemmeplejen kører bilerne tæt på 24 timer i døgnet, og vi har ikke lynladere nok til at kunne oplade bilerne hurtigt nok. Men vi skifter alle bilerne ud i 2024, og da kan det være, at teknologien er moden og infrastrukturen på plads, siger han.

Elbiler er ikke løsningen alene

Elbilerne er ikke det altafgørende. De vil være et fint supplement, men ifølge Thomas Ørting Jørgensen fra Borgerlisten i Tønder, er det helt andre og langt større ting, der skal til.

- Det er vigtigt, at det her ikke bliver et spørgsmål om ti til femten eller sågar 100 el-biler. For de løser ikke klimaudfordringen alene. Vi mener i Borgerlisten ikke, at kommunalbestyrelsen har fundet den rette strategi i forhold til den grønne omstilling. Kommunens 250 gamle vindmøller fra 1990'erne bør udskiftes med moderne effektive vindmøller. Derved kan antallet af møller reduceres til ca. halvdelen.

- Kommunen bør gå foran

Thomas Ørting Jørgensen mener ikke, man i kommunalbestyrelsen har taget rigtig fat i Co2 udfordringen.

- I kommunalbestyrelsen må vi tage et medansvar fordi aldrig har været gode nok til at italesætte den store udfordring vi står overfor, og så ender det med at blive gjort til et spørgsmål om man kan lide synes af vindmøller eller ej, og det er slet ikke det den her udfordring drejer sig om.

Bjarne Lund Henneberg er også tilhænger af vindmøllerne. Men han mener, at Tønder Kommune burde gå foran og være en rollemodel også på elbil området.

- Som underviser ved jeg, at hvis jeg forklarer eleverne noget i klasselokalet, men gør det modsatte ude i virkeligheden, så tror eleverne ikke på det, man siger. Hvis ikke Tønder Kommune går foran med den grønne omstilling, hvordan skal vi så få borgerne med, siger han.