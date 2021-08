Elever mødt med kram og knus på første skoledag

Nye regler kom sent

450 elever på skolen er i hopla her på den første dag efter sommerferien. I 6.A er energien - især hos drengene - blevet lidt høj. Det kan lærer Irene Nim Hansen godt mærke.

Noget må der ske. Så hun deler den første opgave ud til dem. 13 spørgsmål, som skal besvares af 13 forskellige elever, og snart blander de sig med hinanden. Det giver også de to nye en god chance for at møde de andre.

Her kan du læse Børne- og undervisningsministeriets generelle retningslinjer for grundskoler gældende fra den 6. august.

De nye retningslinjer for folkeskolerne kom først fredag og gav anledning til en del travlhed med at informere forældrene. Men da nyheden var positiv, og skolerne til dels var informeret i forvejen, er der ingen rynken på næsen over dette.