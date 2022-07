En familie på ni blev overrasket med 5000 kroner, da de besøgte Marsk Tower

- Vi er virkelig glade og stolte over, at vi allerede nu, inden Marsk Tower fylder et år, runder gæst nummer 100.000, og så er højsæsonen endda kun lige begyndt, siger Pia de Place, der er generalmanager ved Marsk Camp.

Marsk Tower er blevet en turistattraktion, som tiltrækker besøgende fra både ind- og udland. Tårnet åbnede den 22. juli sidste år og er tegnet af de berømte arkitekter fra Bjarke Ingels Group.

Pia de Place fortæller, at gæst nummer 100.000 blev en familie på ni, som nu har modtaget et gavekort på 5.000 kroner til Marsk Camp. Gavekortet kan bruges på alle aktiviteter ved Marsk Camp.