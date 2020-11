En solrig sensommeraften får Klaus Nissen sig en naturoplevelse, han aldrig glemmer

En sensommeraften i august får Klaus Nissen en naturoplevelse, han sent vil glemme.

Han er som ofte før taget ud i naturen for at slappe af efter arbejde og sidder og følger en råbuks tur over en mark, da han får øje på et andet dyr, der viser sig at være en ulv.

- Den kommer tøffende ned langs skovkanten og kommer helt hen foran mig på marken, fortæller Klaus Nissen, mens han peger på stedet, hvor han ser ulven.