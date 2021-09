En tur i rickshaw er utrolig populært hos Sonja og Karoline

Alle 40 beboere og personale på Mosbølparken var af huse for at indvie den nye cykelrickshaw. Egentlig er det lidt snyd, for cyklen har været ude at køre mange gange. Selve indvielsen har nemlig måtte vente på grund af corona.

Det er de to veninder Sonja og Karolina, der skal klippe snoren til vidunderet. Den særlige cykel har nemlig otte gear, elmoter og har kostet omkring 100.000 kroner.

Det er Velux fonden og Mosbølparkens vennekreds, der har betalt cyklen og betaler for at holde den i stand, Og nogle af vennekredsens 450 medlemmer kommer til at cykle nogle af turene.