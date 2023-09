For at blive optaget på uddannelsen skal man være mindst 25 år og have to års relevant erhvervserfaring.

- Indtil videre er der 18 elever på holdet, og det skaber glæde i kommunen. - At vi nu også har fået PAU-merit til Tønder, kan jeg kun glæde mig over, fortæller Alexander von Oettingen, der er rektor på UC SYD

Uddannelsen begynder mandag den 18. september, og der er stadig ledige pladser.