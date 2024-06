Enlig mor får svært ved at følge myndighedernes kriseråd

Afhængig af madhjælp

Selvom anbefalingerne måske ikke lyder af meget, så betyder hver en krone meget for Karina Winblad.

- For det meste har vi basisvarerne, men det er måske heller ikke lige der, vi har problemer sådan akut. Jeg tænker mere på længere sigt, at man skal være helgarderet hele tiden. Jeg tænker over, hvor længe vi kan holde fast i det. Perioden må ikke være for lang.

Hun er fuldstændig afhængig af den madhjælp, hun får af Frelsens Hær i Tønder og Fødevarebanken, der deler overskudsmad ud til økonomisk trængte mennesker.

- Jeg aner ikke, hvordan jeg skulle være kommet videre uden dem, siger hun.