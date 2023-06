Erwin og Peter sad i sommerhushaven, da flammer rejste sig på den anden side af vejen

- Der var et træ, som flammerne nærmede sig. Så vi hentede håndklæder inde i sommerhuset og stod og viftede med dem for at kæmpe mod flammerne, tilføjer Peter Rieleit of fortæller, at det lykkedes at få flammerne væk fra træet.

Efter et kvarters tid kunne de to turister høre sirener fra brandbiler.

- I alarmen står der, at branden er ved at brede sig til bygninger, så vi valgte tidligt at kalde assistance til. Sådan en brand kan brede sig utrolig hurtigt med vinden, forklarer Kenneth Achner, der er indsatsleder ved Brand og Redning Sønderjylland.