Et halvt århundrede med "handmade music"

- Det er meget almindeligt, at man bruger back track - altså at musikerne har medbragt mere eller mindre playback - eller i hvert fald hvor noget af musikken er indspillet på forhånd eller kommer fra en computer. Det kan også være udmærket, men så er det meget rart at kunne se såkaldt rigtige musikere spille levende med alle mulige instrumenter, siger Ole Rosenstand Svidt.

Til august kan Tønder Festival fejre 50 års jubilæum, så alt tyder på, at opbakningen er der.



- Det er selvfølgelig en generationsting med den type musik, men der er også publikum blandt de yngre generationer til den her håndspillede musik, siger han.