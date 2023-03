Fåreavler redder får fra at sidde fast med en fiks idé

I stedet for først at trimme fårene i sidst i foråret, han Hans Jensen valgt at trimme fårene allerede i august. På den måde sparer fårene et par kilo, uden at de kommer til at fryse over vinteren, forklarer Hans Jensen, der er næstformand i Sønderjysk Fåreavl.

Et godt får er i foråret gerne en meter bred, da det har meget uld og ofte er drægtig. Kommer det rundt på ryggen i en lille fordybning i marken kan det derfor ikke komme op igen. Sidste år mistede otte af Hans Jensens får livet, da de ikke kunne komme op igen, mens der i år ikke er gået et eneste får til.