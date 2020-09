Færre er mødt op til dragestival

I år er det 31. gang, at Dansk Drage Klub arrangerer international dragefestival på stranden ved Lakolk.

Det trækker ofte op mod 3.000 drage-enthusiaster og nysgerrige til Rømø - men i år er markant færre mødt frem.

- Jeg vurderer, at der i år er omkring et tusinde mennesker, der har taget turen til Rømø for at at være med og se på drageflyvning. Det skyldes formentlig både det dårlige vejr og bekymring over corona - men vi er glade for at der bliver fløjet og hygget igen i år, siger Morten Rasmussen, der er formand for Dansk Drage Forening.

I år er markant færre mødt frem til dragefestival på Rømø. Foto: Line Sahl, TV SYD

Dragefestivalen gik i gang fredag og varer til søndag eftermiddag.

Dragefestivalen giver rig mulighed for at drageflyvere til at flyve med drager, mødes med andre drageflyvere og se hvad de har fundet på af nyt.

Stranden på Rømø har de bedst tænkelige forhold til drageflyvning med sin brede, flade sandstrand og vesterhavsvinden.

Dragefestivalen på Rømø er efterhånden blevet Nordeuropas største og er normalt godt besøgt af drageflyvere fra Tyskland, der rejser til Rømø for at møde andre drageentusiaster.

- Tyskerne er dog blevet hjemme i år - formentlig på grund af bekymring over covid-19 og den mere besværlige passage af grænsen, siger drageformand Morten Rasmuseen.