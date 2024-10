Færre stære gør turistattraktionen Sort Sol mindre sort

Han fik også lov til at farvelægge en Nom, og så lærte han, hvordan man tegner et Nom-hoved fra bunden.

Den skal kunne det hele. Og så skal den være regnbuefarvet. Med hale! Og den bør have et egern ved sin side.

- Vi vil rigtig gerne gøre noget for læselysten, som er faldende hos børn og unge, så derfor lavede vi denne her festival, som går meget ud på at styrke læseglæden og åbne boguniverser op for børn, siger Miriam Yamil, som er projektleder på festivalen.

Tegneworkshoppen er en del af Horsens Bibliotekernes læsefestival, hvor de i tre uger har inviteret børn og unge ind på biblioteket. Men det har ikke kun været for at læse bøger. Der har nemlig været musik, spil og oplæg på programmet.

Børnene på tegneworkshoppen var meget begejstret for at få lov til at tegne, og Yonas Maigaard kender godt til bøgerne.

Det er andet år, de afholder festivalen, og sidste år tog de mange positive erfaringer med sig.

- Vi oplevede sidste år, at der var et øget udlån, mens der var festival, og vi oplevede også, at der kom nogle andre ind, som måske ikke var vant til at være her eller ikke havde været til nogle arrangementer før, og bare det i sig selv er megafedt, siger Miriam Yamil.

Festivalen er tilbagevendende, så de på den måde kan blive ved med at opretholde interessen hos de yngste læsere.

Mere end bøger

Forfatteren bag Nomerne-bøgerne er vant til at tænke udenfor rammerne, når der skal skrives bøger. Derfor har Jan Kjær lavet et større univers, som børnene kan fordybe sig i.

- Det er ikke et tilfælde, at der er de her ekstramaterialer, fordi kreative og sociale aktiviteter omkring et læseunivers styrker læselysten, siger han.

Han har blandt andet lavet et brætspil og flere figurer, man kan printe og farvelægge, og så tager han ud og holder tegneworkshops som i Horsens.

- Vi ved, hvor vigtig læsning er, og derfor synes jeg også, det er rart, at der bliver lavet en festival, fordi man så tager nogle aktiviteter ind, der gør, at der kommer noget hygge og noget socialt omkring det at læse. Det er læsning jo også. Det er jo ikke et spørgsmål om at sidde alene derhjemme på sit værelse og læse en bog, det kan være alting, siger Jan Kjær.