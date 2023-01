Fangerne sætter fængsel i stand

Det er godt for fængslet, som bliver sat i stand og godt for de indsatte, som får en bedre hverdag, mener idemanden bag, værkmester Andreas Bertelsen, som forhørte sig om muligheden hos sin leder og fik et ja, skriver Fængselsforbundets fagblad, Fængselsfunktionæren.

- Jeg tænkte, vi kunne bruge de indsattes kvalifikationer bedre. Både for os og for dem selv. Når Kurt nu er murer, er det dumt, at han bare sidder og arbejder med nogle vatpinde hele dagen, udtaler Andreas Bertelsen til bladet.

Der er fanger fra både den lukkede afdeling og den åbne del af fængslet, som deltager i renoveringsopgaverne.