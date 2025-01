Fem unge sønderjyder indlagt efter at have røget ulovlige puffbars

I weekenden blev en 26-årig mand stoppet ved grænsen med bilen fuld af ulovlige e-cigaretter med sød smag – også kaldet puffbars. Selvom det både er forbudt at sælge og besidde puffbars, som kan medføre alvorlige forgiftninger, er de alligevel nemme at få fingrene i.

I Tønder advarer kommunens misbrugskonsulent Bernd Kludt nu mod de farlige puffbars, efter at fem unge inden for et kort periode er blevet indlagt, skriver JydskeVestkysten.

- Vi har kendskab til, at der har været fire unge, der har været indlagt i et par dage med en kraftig forgiftning, de har fået via puffbars, der har indeholdt stoffer. Det er i hvert fald den eneste måde, at det her kan forklares på, siger han til avisen, der oplyser, at misbrugskonsulenten dagen efter interviewet fik kendskab til endnu en ung, der er blevet kraftigt forgiftet efter at have suget i en puff bar.

Der er tale om unge mennesker på mellem 16 og 18 år.

Kan medføre døden

Sundhedsstyrelsen advarer om, at puffbars har vist sig at kunne indeholde særlige farlige euforiserende stoffer, hvor blot en lille stofmængde kan medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Det er desuden forbudt at sælge og besidde såkaldte puff-bars, ligesom det er forbudt at sælge og besidde illegale stoffer i Danmark, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.