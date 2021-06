Festival føler sig holdt hen: Vi er ikke blevet prioriteret

Fra midten af august ville det atter være muligt at afholde Tønder Festival. Genåbning af samfundet efter coronaepidemien betyder, at grænsen for antallet af deltagere til en musikfestival hæves til 10.000 fra 15. august.



Men den melding giver ikke kunstnerisk leder af Tønder Festival, Maria Theessink, mulighed for at sadle om og arrangere en festival som sædvanligt. Det kan ikke nås, og hun savner, at politikerne havde reageret hurtigere.

- Processen har været alt for langsommelig. Jeg synes, hele kultur- og musikbranchen er blevet holdt for nar. Vi er ikke blevet prioriteret, og det er for dårligt, mener hun.

- Det ville have været på sin plads at have kigget på kulturlivet noget mere og noget hurtigere.

Ingen overskud

I slutningen af august afvikles en nødfestival med en uges koncerter i Schweizerhalle, og formålet er ikke at tjene penge.

- Når vi nu laver den koncertrække, er det for at vise, at vi stadig er her. Man kan ikke bare være væk i to år uden konsekvenser, siger Maria Theessink.

Festivalen forventer ikke overskud fra koncerterne, der ifølge Maria Theessink nok lige kommer til at løbe rundt.

Som reglerne er nu, vil der blive solgt 376 billetter pr. aften. Her er programmet: