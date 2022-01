Festival henter gammel kending hjem som ny direktør

Stephan Scheelke, som er gammel Tønderdreng og blandt mange i byen kendt fra sin tid som citychef i Tønder Kommune, bliver ny direktør for Tønder festival og afløser dermed Kirstine Uhrbrand. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Kirstine Uhrbrand sagde i november sit job i Tønder op for at blive eventudvikler på Klimafolkemødet i Middelfart



Stephan Scheelke er 56 år og har en baggrund som salgschef og salgsdirektør i en række større virksomheder, som Duracell, Gillette og Carlsberg Danmark, ligesom han indtil nu har siddet i Tønder Festivals foreningsbestyrelse.

- I bestyrelsen havde vi et ønske om at finde en direktør med et stærkt kommercielt gen, men også en person med forståelse for de frivilliges indsats og deres betydning for festivalen. At vi med Stephan Scheelke så ovenikøbet får et stort kendskab til såvel festivalen, erhvervslivet og det politiske liv i Tønder, er bare en ekstra bonus, siger Henrik Juul, formand for fondsbestyrelsen bag festivalen.