Festival melder udsolgt af flere billettyper

Tønder Festival har udsolgt af endagsbilletter til lørdag, og campingbilletterne er for længst revet væk.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Lørdag er festivalens sidste dag, og det tyder derfor på, at det bliver et brag af en afslutning på festivalens 50-års jubilæum.

Sovemulighederne blev indsnævret den 30. juli, da campingbilletterne blev udsolgt.

Tønder Festival opfordrer gæster, der mangler et sted at sove, til at opsøge borgere i Tønder gennem Facebookgruppen "Facebook Tønder" og høre, om de skulle have en ledig plads i haven.

Der er dog stadig dagsbilletter til de andre dage, partoutbilletter, hotelværelser og campingpladser andre steder i byen at få.