Det skal blandt andet ske i samarbejde med Åben Skole, der er et element i Folkeskolereformen, og Møgeltønder Skole.

Eleverne på Tønder Gymnasium bliver nu også tilbudt puljetimer.

- Vi ønsker at spille en rolle, når det gælder trivslen hos kommunens unge, og derfor er det helt vildt fedt, at der er undervisere på flere af skolerne i området, der har taget imod vores idéer, siger Kirsten von Wildenradt, bestyrelsesmedlem og projektansvarlig for børne- og ungeprojekterne.