Festival udvider med nyt skovområde

13. aug

Landmand mister livet i arbejdsulykke

En 55-årig landmand mistede mandag livet efter en arbejdsulykke på en gård mellem Grarup og Øsby øst for Haderslev.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge avisen kom landmanden til at køre ud over en 20 centimeter høj kant i en truck, hvilket fik den til at vælte, så manden fik brystkassen i klemme. På trods af efterfølgende hjertelungeredning stod hans liv ikke til at redde.