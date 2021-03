Filmoptagelser til efterfølger for prisvindende film i gang i Tønder

'Resten af livet' udspiller sig i Sønderjylland tæt på marsken og Vesterhavet, hvor naturens stærke kræfter raser. Her lever et par et stilfærdigt liv i deres gulstenede parcelhus og nyder tilværelsen med deres to voksne børn. Men tæppet rives brat væk under dem alle, da en ubærlig tragedie rammer familien.

Ifølge instruktøren giver det god mening at indspille filmen i Tønder, ikke langt fra hans egen hjemby.

- Det giver stor mening for mig at fortælle historier, der udspiller sig i den landsdel, hvor jeg selv er født og opvokset. Jeg har en stor kærlighed til mit ophav. Sønderjylland adskiller sig fra andre dele af landet med sin helt særlige natur, særegne humor og sin dialekt, men følelserne og de menneskelige dilemmaer er universelle, og jeg synes denne kobling er rigtig interessant, siger Frelle Petersen i en pressemeddelelse.