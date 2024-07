Flåder redder truede fugleunger fra druknedød

Af Line Guldager Hansen Udgivet 29. jul Artiklen er mere end 30 dage gammel

Leder du efter en børnevenlig strand? Med plads til hunden? Eller er du mere til de ukendte strande langt fra trækplastrene i de populære badebyer?

Denne artikel er første gang udgivet den 29. juli 2023, men du får nu mulighed for at læse eller genlæse TV SYDs guide til udvalgte badestrande i Syd- og Sønderjylland. Der er adskillige bud på, hvor man finder den optimale strand, for vi har alle forskellige krav. Skal den for eksempel være mange kilometer lang? Intim og omkranset af palmer? Eller er pulversand det afgørende kriterium?

På hjemmesiden Tripadvisor, hvor du kan finde anmeldelser af hoteller, restauranter og alverdens andet rejserelateret, er det strande i Brasilien, på Cuba og på den italienske ø Lampedusa, som præger top ti. Står dine planer for sensommeren ikke på en udlandsrejse, betyder det ikke, at du skal droppe drømmene om sand og bølger. Vi har samlet en guide på ti strande i Syd- og Sønderjylland, som alle tilbyder noget forskelligt – uanset vejrudsigten. Binderup Strand - børnevenligt Tæt ved Skamlingsbanken ligger den børnevenlige Binderup Strand. Binderup Strand er oplagt til børnefamilier, fordi kysten er meget lavvandet og har sand- og stenbund.

Brede strande med blødt sand og lavt vand uden bølger er ofte kriterierne, når forældre skal vælge destination for strandturen. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Der er badebro og kørestolsrampe ned til vandet, og der er både et almindeligt- og et handicaptoilet. Herudover er der en kiosk, hvor der kan handles forfriskninger. Der er desuden stiforbindelse til Skamlingsbanken og en cykelrute til og fra Kolding. Skallingen - nej til hunde, ja til nøgenbadning Skallingen Strand, som egentlig hedder Høje Knolde, ligger på naturhalvøen ud for Esbjerg. Her skal hundeejere nok holde sig væk. I hvert fald hvis de ikke kan undvære familiens firbenede medlem på strandturen. Der er nemlig hundeforbud på Skallingen, så stedet egner sig mest til dem, der ikke bryder sig om at have selskab af hunde på strandturen.

Mange steder er det tilladt at have sin hund med på stranden, men vær opmærksom på, at det nogle steder er under forudsætning af, at hunden føres i snor. Foto: Henning Bagger/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Der er tradition for nøgenbadning på den sydlige del af Skallingen, mens den nordlige er en familiestrand. Det er ikke forbudt at bade nøgen i Danmark, men der er områder, hvor det er mere tradition end andre steder. Nøgen eller ej, skal du ud at bade, så sørg for at have styr på de fem baderåd.

De fem baderåd De fem baderåd er strandens færdselsregler og rygraden i livreddernes oplysningsarbejde, fordi de fleste drukneulykker kan forklares med, at et eller flere baderåd ikke blev overholdt. Lær at svømme Gå aldrig alene i vandet Læs vinden og vejret Lær stranden at kende Slip ikke børnene af syne Baderådene er udarbejdet af TrygFonden og Dansk Svømmeunion i samarbejde med internationale livredningsorganisationer. Læs en uddybning af de fem råd lige her. Fold ud

Gl. Ålbo Strand - dykkere og lystfiskere Gl. Ålbo Strand er en lille strand med badebro, der ligger lige ved Gl. Ålbo Camping i Sdr. Stenderup. Stranden er meget benyttet af dykkere og lystfiskere, der har gode muligheder for at dyrke deres aktiviteter i Lillebælt, da vandet er dybt og kan være meget strømfyldt.

Ved et dyk i Lillebælt kan du foruden ålegræs opleve store kolonier af søpunge, lyserøde jordbærpolypper, kæmpestore sønelliker og meget mere.

Ved stranden findes badebro og lækkert strandsand, og i tilknytning til campingpladsen er der toiletter, handicaptoilet og legeplads til børn. Houstrup Strand - nøgenbadning og lidt mere Houstrup Strand må være én af de mest afsides i Danmark, og på varme, solrige feriedage er der tradition for, at frisindede mødes og har sex i klitterne. Det er ikke forbudt at have sex i naturen på egnede steder i Danmark, hvor man ikke blufærdighedskrænker andre.

Det siger Straffelovens § 232 § 232: Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år. § 232. Stk. 2: Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen. Straffeloven siger dermed ikke noget om, hvad der betragtes som blufærdighedskrænkelse eller uanstændig opførsel. Sager om sex i naturen eller nøgenhed og nøgenbadning i det fri afgøres derfor individuelt fra sag til sag. Kilde: Retsinformation og Friluftsrådet Fold ud

Lovgivningen sætter ingen faste rammer for, hvor og hvornår man må være nøgen i naturen, men man skal naturligvis vise hensyn til de andre gæster, der måtte opholde sig i skoven, på stranden eller et andet sted, hvor lysterne nu måtte løbe over. Gammelgab Strand - malerisk perle Endelig er der en perle, som lokale borgere i Nørre Nebel-området ynder at fremhæve. Det er Gammelgab Strand lidt syd for Nymindegab.

De lokale kalder ofte klitterne ved Vesterhavet for 'æ hawbjerge' (havbjergene). Foto: Morten Juhl/Ritzau Scanpix

Stranden minder om Houstrup, men området i baglandet er malerisk. Måske det smukkeste klitlandskab i miles omkreds for her er der helt ubebygget og sjældent særlig mange mennesker. Sondrup Strand - en lille oase På nordsiden af Horsens Fjord ligger et lille, gammelt fiskerleje i det kuperede, skovklædte landskab omkring Sondrup Bakker. Her finder du en lille badestrand i forbindelse med nogle ganske få sommerhuse. Stranden ligger særdeles fredeligt, langt fra veje med tung trafik og skærmet godt af fra omverdenen.

Fra badebroen ved Sondrup Strand kan man vandre et lille stykke hen til det gamle fiskerleje, hvor vejen slutter. Her er der bord/bænkesæt, hvor der er mulighed for at sidde og nyde en frokost. Foto: Destination Kystlandet

Du skal ikke forvente en overflod af faciliteter, åben iskiosk og lignende. Her er det fred, ro og naturen, der er tiltrækkende. Stranden i sig selv er hverken særligt bred eller med fint sand, så den er ikke oplagt til klassisk solbadning, men den store badebro i træ indbyder til en svømmetur i fjordens fine badevand. Løverodde Strand - blåt flag Tæt på Stenderupskovene og ud mod Lillebælt ligger Løverodde Strand. Stranden er børnevenlig og har en lavvandet kyst med sand- og stenbund. Over stranden vajer det Blå Flag, som er et bevis på god badevandskvalitet og gode faciliteter.

Blå Flag-strande Friluftsrådet har i år uddelt Blå Flag til 153 strande og 15 havne i Danmark. Derudover kan 68 badesteder hejse Badepunkt-flaget. Det Blå Flag og Badepunkt er mærkningsordninger, der garanterer, at du bader på en strand med rent badevand, og hvor der er særligt fokus på bæredygtighed. Udover rent badevand betyder flagene også, at stranden og/eller havnen tilbyder særlige natur- og friluftsoplevelser, og at du, hvis du kommer sejlende, kan lægge til i en miljøvenlig havn. Du kan se listen med de 153 strande og 15 havne lige her. Kilde: Friluftsrådet.dk Fold ud

Der er badebro, kiosk og toilet samt handicaptoilet, og så er der mulighed for at lege på den nærliggende naturlegeplads og grille sin medbragte mad. Vemmingbund Strand - windsurf, sejl og solbad Vemmingbund er et gammelt fiskeleje i bunden af bugten overfor Dybbøl Banke og er i dag et eftertragtet ferieområde med en af Sønderborg-områdets bedste strande. Her får du mulighed for at spille beachvolley, svømme og windsurfe, solbade og sejle i bugten.

Windsurfing er en populær vandsport, der kombinerer elementer fra både sejlads og surfing. Sporten indebærer at stå på et board, mens du holder fast i et sejl. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Stranden ligger i et Natura-2000 område, og det er derfor ikke tilladt at bruge vandscootere og jet-ski. Du kan læse mere om reglerne her. Børsmose Strand - tag bilen med Børsmose Strand er langt væk fra større bebyggelser og udmærker sig ved at være én af de få bilstrande i Danmark. Det gælder også nabostranden i Vejers.

Ligesom på Børsmose Strand er det på dele af Vejers Strand muligt at tage bilen med på stranden, hvilket gør det muligt for alle at komme helt ned til vandkanten. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Her er to kilometer, hvor bilen kan køre helt ned til vandkanten, og det kan være fordelagtigt for gangbesværede. Dog skal man være opmærksom på, at sandet bliver så løst i tørre og vindstille perioder, at det kan være svært at køre på stranden. Stenderup Hage Strand - snorkling Stenderup Hage Strand er et spændende sted at snorkle. Stranden ligger ud til Lillebælt, og foruden krabber og tangskov er der her mulighed for at se rester af bopladser fra ældre stenalder på havbunden.

Snorkling er en aktivitet, som ikke koster særlig meget og kræver meget lidt udstyr. Faktisk skal du kun bruge en maske og snorkel for at begynde. Foto: Christian Liliendahl/Ritzau Scanpix