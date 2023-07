Det skriver Jydskevestkysten.

- Branchen står jo og skriger på kvalificeret arbejdskraft, så det er så vigtigt, at vi får uddannet nogle flere til det, siger afdelingsleder for EUC Syd i Tønder Elisabeth Holm, og forsætter:

- Der var kun tre personer, der havde søgt ind på madlinjen. For at oprette et hold, skal der være omkring 14 elever.