Flere fattige familier søger feriehjælp: Mellanie nyder ferien i Blåvand

30 børn er samlet i Blåvand. Der er latter, grin og en masse god energi. Der er med andre ord sommerferiestemning.

Alle børn og voksne er taget til Vestkysten for at slappe af og holde ferie på en sommerlejr, som Dansk Folkehjælp arrangerer for fattige og udsatte familier, der trænger til et afbræk fra hverdagen.

Èn af dem, der er godt i gang med at lege, er 9-årige Mellanie Birch Smidt fra Tønder. Hun er sammen med sin mor taget på ferie efter at have søgt om feriehjælp hos Dansk Folkehjælp.

Min datter kom hen til mig og krammede mig og fortalte, at det har været den bedste ferie nogensinde. Didde Birch Bosak, kontanthjælpsmodtager, Tønder

Den seneste uge har børnene og forældrene givet den gas, og 9-årige Mellanie har på kort tid oplevet lidt af hvert i sin ferie.

- Vi har været i zoologisk have og der var et dyr, der slap ud. Og vi har været i svømmehallen. Jeg har været sammen med mine venner. Vi har bare lavet alle mulige ting, siger Mellanie Smidt.

Familien er blot én af rigtig mange, der i år har søgt om hjælp hos organisationen.

Mellanie Birch Smidt tegner og skriver om de oplevelser, som hun har fået på ferien hos Dansk Folkehjælp.

Flere søger om hjælp

Dansk Folkehjælp tilbyder hvert år familier muligheden for ferieoplevelser, hvis de ikke selv har råd til det. Og hvert år er der mange ansøgere til sommerlejrene.

I år er der kommet en del flere, end der plejer. Det viser tal fra netop Dansk Folkehjælp.

Sidste år ansøgte 3.800 danskere om økonomisk støtte til holde sommerferie. Tallet er i år steget til 5.700. En stigning på knap 2000. Ifølge Morten Lynggaard Jensen, der er næstformand i Dansk Folkehjælp, så kan stigning skyldes corona-pandemien.

- Nogen af de familier, der ikke har søgt før, har været isoleret derhjemme og er ikke kommet ud. Så hvor de førhen måske ikke har søgt, så har de nok søgt i år, siger Morten Lynggard Jensen.

Fakta om årets ansøgere til Feriehjælp: Af årets ansøgerne er 62,1% på kontanthjælp eller lignende ydelser, 20% på SU, 15 % på ressourceydelse og 13 % på førtidspension.

92 % af ansøgerne er kvinder

90 % af ansøgerne oplever, at deres børn har mangler i hverdagen efter de har fået reduceret deres indkomst. 60 % af ansøgernes børn går eksempelvis ikke til en fritidsinteresse.

For 50 % af ansøgerne er det over tre år siden, de sidste har været i job.

For 28 % af ansøgerne er højeste uddannelsestrin folkeskolens 9. klasse og for 18 % er det folkeskolens 10. klasse. 24 % af ansøgerne har en erhvervsuddannelse, mens 18 % har en videregående uddannelse.

42 % af ansøgerne har et madbudget på under 100 kr. om dagen. 16 % har et budget på under 50 kr. Kilde: Danske Folkehjælp

Stigningen i ansøgninger betyder også, at Dansk Folkehjælp ikke kan finde midler til alle, men regner med at kunne sende 3.500 - 4.000 afsted på de årlige ferielejre denne sommer.

- Vi kan ikke efterkomme alle – desværre. Men det ville vi rigtig gerne. Vi fortsætter resten af året. Også til efteråret, så det bliver et større antal, der kommer afsted, end i sidste år, siger næstformanden.

Han håber på, at de familier, der får mulighed for at komme afsted, får nogle gode oplevelser og et pusterum fra hverdagen.

’Det er dejligt at være her’

Det var Mellanies mor, Didde Birch Bosak, der valgte at ansøge om hjælp til at holde sommerferie.

Hun er kontanthjælpsmodtager ligesom langt de fleste andre ansøgere til feriehjælpen. Det betyder også, at hun ikke råd til at holde sommerferie og give sin datter de helt store oplevelser.

- Jeg har ikke været på ferie i en del år, og jeg har ikke haft mulighed for at give mine børn en ferie. Så jeg hørte fra en veninde, at jeg skulle prøve det her. Så prøvede jeg det. Det er skønt, siger hun.

Didde Birch Bosak er glad for, at familien tog afsted og valgte at ansøge hjælp. Hun ville ikke selv kunne give datteren samme oplevelser.

Formålet med sommerlejrene er, at børnene på ferieopholdene får et fællesskab med andre børn og familierne får mulighed for at være sammen udenfor de vante rammer. Ferien betyder også, at børnene også kan snakke om ferieoplevelser, når de vender tilbage til skolen efter ferien.

Mellanie Smidt har masser at fortælle om, når skolen starter igen. Ferien har været en succes.

- Det er dejligt at være her. Det er rigtig sjovt. Det gode ved det er, at man kan lave rigtig mange ting. Jeg har glædet mig rigtig meget, siger Mellanie Smidt.

Didde Birch Bosak fortryder heller ikke, at hun valgte at søge hjælp. Hun har på egen krop oplevet datterens begejstring over at komme lidt væk fra hverdagen.

- Jeg synes, at det har været en succes fra starten af, og min datter kom hen til mig og krammede mig og fortalte, at det har været den bedste ferie nogensinde. Det har bare været godt, siger hun.