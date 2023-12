- Der er en skævvridning i at lave flere regler for lovligt salg, når det er ulovligt salg, der er problemet, mener Ruben Jacobsen, der er leder for Løgumkloster Teltudlejning, der også sælger fyrværkeri.

Reaktionen kommer på baggrund af regeringens planer om at ændre reglerne for affyring af krudt.