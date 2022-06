Flygtede fanger er igen tilbage bag tremmer

De to er begge dømt for blandt andet berigelseskriminalitet og vold. De skal nu begge fortsætte med at afsone deres dom. Samtidig er de sigtet for at udvige fængslet.

Renbæk Fængsel ved Tønder er overvejende et åbent fængsel, men af de i alt 204 fængselspladser er 70 af dem lukkede.