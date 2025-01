Første asylcenter med pladser til mennesker med plejebehov en realitet

Af Finn Grahndin Udgivet 11. jan

Privatpraktiserende psykiater foretog udredning af kvinde for ADHD. Det gik fint, men så skulle hun begynde på sin medicin. Den regning blev dyr.

- 16.000 kr. Det er jo helt vildt. Camilla Sandholdt sidder i sin sofa og fortæller om sin tid med ADHD og som ADHD-patient. Hun er helt rolig, men er forarget over regningen fra Privat Psykiatrisk Center i Kolding. - Jeg er så heldig at kunne klare sådan en regning, men hvad med mange andre. Det er mange penge for at komme i gang med sin medicin, som jo er helt nødvendig for at jeg kan få det godt, siger hun. Overflødige tilbud - Var prisen alene for at at kunne komme i gang med medicinen? - Nej. Der var også et par samtaler, der handlede om ADHD. Blodprøver og EKG (undersøgelse af hjertet), men samtalerne har jeg slet ikke brug for og blodprøverne og EKG'en kunne min privatpraktiserende læge sagtens selv foretage. Så det var overflødige dele af en pakke, fortæller den 32-årige studerende fra Esbjerg. Det fik konsekvenser, men det vender vi tilbage til.

I desperation traf Camilla Sandholdt et uheldigt valg med ADHD-medicin, hun skaffede via "kontakter". ". Foto: Finn Grahndin

Det gik ellers godt Det var ellers gået så godt og hurtigt. Fra hun valgte, at hun gerne ville udredes for ADHD til det faktisk skete. Det viste sig nemlig til hendes glæde og overraskelse, at hun var dækket forsikringsmæssigt. - På den måde undgik jeg at stå i kø i måske to til tre år til en udredning i det offentlige system. Faktisk fik jeg en akuttid og kunne begynde på udredningen efter bare ni uger. Ja, jeg fik faktisk yderligere hjælp til en endnu hurtigere tid, fordi jeg fik det dårligt, siger hun. Camilla Sandholdt følte sig vældigt godt mødt og behandlet af sin læge i Privat Psykiatrisk Center i Kolding, der ifølge firmaets hjemmeside har 40 speciallæger i psykiatri. Hun var ellers nervøs for, hvordan det ville gå. - Tænk hvis min psykiater nu mente, at jeg ikke havde ADHD. Hvad var det så? Hvad skulle jeg så gøre?

Camilla Sandholdt følte, at der ikke var noget at gøre andet end at betale "ved kasse 1". Det gjorde hun så den 27. december sidste år.

Tilbage til start? Men så kom regningen altså. 16.000 kr. Eller helt nøjagtigt 15.660 kr. Det gibbede i hende. - Min egen læge forsøgte at overbevise den privatpraktiserende psykiater i Kolding om, at han bare selv kunne stå for blodprøver, EKG'en og et par samtaler om ADHD, men de var ikke til at rokke. De ville have de penge, for at jeg kunne få medicinen. Alternativet var det offentlige system. Eller andre privatpraktiserende psykiatere. - Men de ville ikke overtage en anden læges vurdering, og det ville jo så betyde, at jeg skulle starte forfra og måske vente i 2-3 år, siger Camilla Sandholdt.

Med medicinen kan hun nu sove meget bedre. Foto: Finn Grahndin

"Sort" medicin Så gjorde hun noget, hun ikke skulle have gjort. Hun fandt selv noget ADHD-medicin. Sådan "ad omveje" ved hjælp af gode kontakter. Det gik rigtigt godt den første dag. - Jeg fik en følelse af lykke. Tænk sig, at jeg kunne få et liv med mine børn og mand, hvor jeg havde ro på og var nærværende. Det var fantastisk. Men allerede på andendagen gik det galt. Hun havde ikke styr på den dosis, hun havde brug for. Det var der ingen, der havde fortalt hende.

Læge: - Det kender jeg Medicinen, der indeholder en anelse amfetamin (stoffet er beslægtet med kokain og metamfetamin, men virker i den her sammenhæng beroligende på ADHD-patienter), sparkede ud og ramte hende så hårdt, at hun måtte ringe 112. - Jeg var ikke ved at dø eller noget, men jeg havde det rigtigt skidt. Heldigvis var den læge, der undersøgte mig forstående og kendte til andre eksempler på, at folk selv finder frem til ADHD-medicin i den lange tid inden de kan blive udredt. Han fortalte mig, at jeg hverken var den første eller sidste, der kom i den her situation, fortæller hun.