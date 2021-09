Første Tønder Festival i to år. Torsdag åbnede billetsalget

Torsdag åbnede billetsalget for Tønder Festival 2022.

Det sker efter, at festivalen to gange i træk har set sig nødsaget til at aflyse på grund af de dengang gældende corona-restriktioner.

Billetsalget til dette års Tønder Festival er dog lidt specielt. Normalt er der flere tusinde billetter til salg, men denne gang er der kun 3.000 billetter. Det fortæller Maria Theessink, som er kunstnerisk leder på Tønder Festival:

- Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange vil købe billetter i år. Der er dog i forvejen over 90 procent, som har beholdt deres billet i over to år, fortæller hun.

Interessen for Tønder Festival har været stor de seneste år. Faktisk så stor at festivalen i 2018 kunne melde udsolgt af partout billetter for første gang. Også i 2019 kunne festivalen melde udsolgt.