Første udgave af kagefestival i Tønder var en bragende succes, og arrangøren er ikke i tvivl: Vi fordobler billetantallet til næste år

Der var sat 150 billetter til salg. Det tal kunne dog godt have været højere til Sønderjysk Kagefestival i Tønder, som blev afholdt lørdag - og for første gang efter to coronaaflysninger.

For festivalen blev nærmest løbet over ende af gæster, der ville købe billet til 'Kageruten', hvor man kunne spise sig gennem 21 kager fra det sønderjyske kaffebord, og måtte afvise flere.

Det fortæller Julie Hermansen fra Tøndermarsk Initiativet, der var med til at arrangere festivalen.

- Vi blev noget overrasket over interessen, men det er vildt dejligt med så stor en opbakning. Vi startede meget forsigtigt ud med billetantallet, men kan godt se, at vi kunne have solgt flere.

- Så vi fordobler som minimum billetsalget til næste år, siger hun.

Stor Interesse for at bage selv

'Kageruten' var blot en af flere begivenheder ved festivalen og faktisk den eneste, der kostede penge.

På menuen var også danmarksmesterskabet i brödtorte - rugbrødslagkagen, som nogen måske bedre kender kagen under - smagsprøver og talks om det sønderjyske kagebord, grænselandet og håndværket.

- Folk har været enormt entusiastiske, og vi har mærket en stor interesse for selv at begynde at gå i krig med at bage nogle af kagerne, siger Julie Hermansen.

Gæsterne kunne tage et gratis opskriftshæfte med hjem fra festivalen, men tøv ikke: Var du ikke blandt gæsterne, og vil du prøve kræfter med ikke kun at smage, men også bage nogle af kagerne, så kommer her fem udvalgte opskrifter, udvalgt og anbefalet af Julie Hermansen:





Pomle

Ingredienser:



- 500 g mel

- 125 g smør

- 50 g gær

- 2 tsk kardemomme

- 1½ dl mælk

- 1 tsk salt

- 3 æg

Fremgangsmåde

Varm mælken til den er lun ca. 30 grader. Bland mælken, gær, smør og 2 æg sammen, tilsæt kardemommen og det meste af melet. Lad dejen hæve med lidt drysset mel over, indtil den fylder det dobbelte, rul dejen ud i en pølse. Skær den i lige store stykker, der formes til boller med let melede hænder. Sæt bollerne på en smurt plade og lad dem efterhæve cirka 15 minutter. Bollerne pensles med et sammenpisket æg og bages





Striiftorte

Ingredienser:

- 5 æg

- 125g kartoffelmel

- 250g sukker

- 1 tsk bagepulver

Fyld:

- 400 g ribsgele

Pynt:

- 100 g flormelis

Fremgangsmåde

Del æg i blommer og hvider i hver sin skål. Pisk æggehviderne stive. Strø forsigtigt sukker i og rør rundt. Tilsæt æggeblommerne én ad gangen. Kartoffelmel strøs i sammen med bagepulver. Tilsæt evt. 1 spsk. koldt vand, hvis dejen er meget tør. Hæld derefter dejen i 6 smurte lagkageforme eller bag dem i 2 omgange i 3 forme. Portionen svarer til 3 almindelige lagkagebunde eller 6 tynde bunde. Prøv at få bundende så tynde som muligt og lav gerne flere end 6 bunde, hvis muligt. Kagen lægges sammen med ribsgelé imellem hvert lag og pyntes med flormelis, enten løst eller som glasur. Bages ved 225° i 10 minutter





Brödtorte

Ingredienser:

- 5 stk æggeblommer

- 200 g sukker

- 2 spsk kartoffelmel (Sigtes)

- 125 g grov – Revet – Rugbrød

- 2 tsk bagepulver

- 1 spsk kaKao

- 5 stk æggehvider – Piskes

Fyld:

- Hakket mørk chokolade – Solbær – solbærmarmelade -flødeskum

Fremgangsmåde

Pisk æggehviderne stive og sæt dem til side. Pisk æggeblommer og sukker til det er lyst og skummende. Pisk rugbrød, kartoffelmel, kakao og bagepulver heri. Vend de piskede æggehvider i blandingen og hæld den i en smurt springform. Bag midt i ovnen ved 175° i ca. 30-40 min til kagen er gennembagt. Pisk fløde til flødeskum og hak chokoladen. Når kagen er afkøles flækkes den i to. Læg bunden på et fad og fordel solbærmarmelade på den og herefter et tykt lag flødeskum. Læg den øverste bund på og pynt med flødeskum, solbær og hakket chokolade. Lad gerne kagen stå 1 time inden servering.





Kys og klap

Ingredienser til kys:

- 500 g sukker

- 3 æggehvider

- 1 spsk eddike

Ingredienser til klap:

- 500 g sukker

- 3 æggeblommer

- 1 knsp hjortetaksalt

Fremgangsmåde til kys

Hviderne piskes stive, og sukker tilsættes lidt ad gangen. Eddiken piskes i til sidst. Lav små kyskager med en sprøjtepose på en bageplade med bagepapir. Bages ved 120° ca. 10 min.

Fremgangsmåde til klap

Æggeblommerne røres med sukker og hjortetakssalt. Kagerne sættes på plade

med en teske. De flyder lidt ud under bagningen.

Bages ved 170° i ca. 10 min





Gode råd

Ingredienser:

- 500 g mel

- 250 g sukker

- 250 g smør

- 4 æg

- 3 tsk kardemomme

- 1 tsk vaniljesukker

- Goderåd jern

Fremgangsmåde

Sukker og smør røres sammen, der tilsættes æg, vaniljesukker og kardemomme. Melet røres i lidt ad gangen. Bages på hver side i et særligt gode råd-jern, som traditionelt smøres med en flæskesvær efter bagning af hver kage. I dag kan man købe teflonbelagt jern, som ikke behøver smøring. Jernet bliver hurtigt varmt og kan evt. lukkes op, når småkagen er bagt på den ene side. Af portionen bliver der 40-45 Gode råd. Bagningen vil vare cirka 1 time.





Ingenting

Ingredienser:

- 375 g mel

- 2 æggeblommer

- 250 g smør

- 2 spsk fløde

Pynt:

- 300 g sukker

- 2 spsk hakkede Mandler

- 2 æggehvider

- 1-2 tsk eddike