Folk i Marsken frygter stadig testcenter

Men nervøsiteten i marsken er stadig stor. De to nye steder, Borris i Vestjylland og Østerild i Thy, er nemlig tidligere blevet vraget.

Det ene sted er forsvaret stærkt imod vindmøller, og i Thy skal 25 huse og måske en kirke eksproprieres.

Nervøsiteten i Marsken bliver ikke mindre af, at området i marsken er et af de to, vindmøllebranchen selv foretrækker.

- Jeg mener, at det er helt forkert at ødelægge noget enestående natur. Vi risikerer at miste en masse turisme og vores status som Unesco-verdensarv, fortæller direktøren for Vadehavscentret, Klaus Melbye, mens han rent faktisk går og stiller stole op til en Unesco-konference samme sted.

- Vi går også ind for den grønne omstilling, men det skal være på en intelligent måde, mener Flemming Just, formand for Naturpark Vadehavet.