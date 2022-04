Folk skal stemme om vindmøller i Tønder - men afstemningen er kun vejledende

For de lokale valg er kun vejledende. Politikerne er altså ikke bundet af afstemningsresultaterne.

- Vi laver afstemningen for at blive klogere, og på et eller andet niveau vil vi selvfølgelig rette os efter den, men det må hvert enkelt byrådsmedlem tage stilling til, siger Jørgen Popp Petersen.

Holder folk for nar

Men netop disse valg møder politisk modvind. Tønderlisten stemte nej.

- Vi mener ikke, der er nogen grund til at afholde disse vejledende valg. Folk har jo sat deres kryds ved os politikere ved kommunalvalget. Det kan og bør vi tage ansvar for, siger Henrik Frandsen og tilføjer:

- Når så dem, der vil have afstemningerne, alligevel slet ikke har tænkt sig at lytte til resultatet, fordi det kun er vejledende afstemninger - eller en “temperaturmåling” som de siger - så er disse afstemninger da virkeligt at holde borgerne for nar.

Samme holdning har Allan Svendsen fra Nye Borgerlige:

- Jeg siger det lige ud: Det er at holde befolkningen for nar, når man ikke laver bindende afstemninger. Hvis politikerne vil have en "temperaturmåling" på, hvad de lokale folk mener, så kan man jo læse høringssvarene, siger han.