Folkemusikkens prisfest rykker tilbage til Tønder

I år rykker Danish Music Awards Roots til Tønder lørdag 27. november i et samarbejde mellem genreorganisationen Tempi og Tønder Festival.

Danish Music Awards Roots 2021 byder på masser af livemusik og uddeling af syv priser med en række aktuelle folk-, roots- og worldnavne på scenen i Schweizerhalle - Tønder Kulturhus.

Der bliver uddelt følgende priser:



Årets Danske Rootsudgivelse

Årets Danske Rootstrack

Årets Danske Rootskomponist

Årets Danske Rootsnavn

Årets Nye Danske Rootsnavn

Årets Danske Rootslivenavn

Traditionsprisen

Se mere om livenavne og priser på www.tempi.dk

Glæde i Tønder

- Vi glæder os til at være værter for DMA Roots og samtidig understrege, at Tønder er en vigtig musikby – også internationalt. At vi så også kan skyde det hele i gang med et dansk band i særklasse, og som ovenikøbet har sønderjyske rødder, er fantastisk, siger Henrik Juul, der er formand for Tønder Festival Fond.

Fra 2001 og frem til 2009 fandt Danish Music Awards Folk sted i Tønder. Derefter blev arrangementet afholdt i København en årrække.

I 2016 vendte prisfesten tilbage til Tønder, og i 2017 fandt den sted i Aarhus. I 2019 fusionerede DMA Folk og DMA World ved en prisfest i København. Prisfesten 2020 fandt også sted i København nu under navnet DMA Roots.